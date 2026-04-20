HIKMICRO leader mondiale nell’imaging termico intelligente festeggia il suo decimo anniversario con il lancio della rivoluzionaria modalità SuperScene™ basata sull’IA

Un'azienda specializzata in imaging termico intelligente ha celebrato il suo decimo anniversario annunciando il lancio di una nuova modalità chiamata SuperScene™, sviluppata con l'uso dell'intelligenza artificiale. La società, che si occupa di tecnologia avanzata nel settore, ha deciso di integrare questa innovazione nei propri prodotti, ampliando così le capacità di analisi e rilevamento. La novità rappresenta un passo importante nel campo dell'imaging termico e della tecnologia AI applicata.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE 10 anni di conoscenza specialistica. Ora con tecnologia IA. HANGZHOU, Cina, 20 aprile 2026 PRNewswire — HIKMICRO festeggia 10 anni di leadership globale nell’imaging termico intelligente con l’introduzione della modalità SuperScene™. Questa innovazione basata sull’intelligenza artificiale rende le ispezioni termiche più veloci, semplici e accessibili per i professionisti del settore e gli appassionati del fai da te di qualsiasi livello di competenza. Molto più di una semplice nuova funzionalità, la modalità SuperScene™ rappresenta il passaggio dalla semplice acquisizione di immagini a informazioni immediate e utilizzabili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - HIKMICRO, leader mondiale nell’imaging termico intelligente, festeggia il suo decimo anniversario con il lancio della rivoluzionaria modalità SuperScene™ basata sull’IA Notizie correlate Leggi anche: HIKMICRO, World Leader in Smart Thermal Imaging, Marks 10th Anniversary with Launch of Trailblazing AI-Powered SuperScene™ Mode Il viceministro Valentini: "Imballaggi e packaging, l’Italia è leader mondiale. Imprese, credete nell’IA"Valentino Valentini, viceministro delle imprese e del Made in Italy, il ministro Adolfo Urso è stato recentemente a Nuova Delhi, in India, all’AI...