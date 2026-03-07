Kenneth e Marilyn Oland, coniugi statunitensi, sono deceduti in ospedale dopo un grave incidente d’auto. Sposati da settant’anni, sono morti tenendosi per mano. I familiari e i soccorritori ricordano l’ultimo gesto condiviso tra loro, simbolo di un legame durato nel tempo. La coppia è stata coinvolta nell’incidente negli Stati Uniti.

Settant’anni di matrimonio e un ultimo gesto rimasto impresso a familiari e soccorritori. Kenneth Oland e Marilyn Oland, coniugi statunitensi sposati da settant’anni, sono morti in ospedale dopo un grave incidente d’auto avvenuto negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato, negli ultimi istanti sono rimasti vicini: quando sono stati assistiti dal personale sanitario, erano ancora mano nella mano. I due anziani, feriti in modo critico, sono deceduti a breve distanza di tempo l’uno dall’altra, senza separarsi. La vicenda è stata ripresa dai media locali per la forza del racconto e per l’immagine che ha accompagnato l’addio della coppia. Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sposi da settant’anni, muoiono in ospedale tenendosi per mano dopo un grave incidente: “Si sono scelti ogni giorno”

Mamma e figlia di 15 anni muoiono dopo il ricovero in ospedale: si sospetta un'intossicazione alimentareTragedia familiare a Campobasso: una ragazza di 15 anni è morta ieri, 27 dicembre, al Cardarelli, dopo la cena della Vigilia di Natale a base di...

Sposati da 53 anni, muoiono a 3 giorni di distanza: l’ultima frase di lei in ospedale: “Sono pronta ad andare da lui”Ad Arzergrande, in provincia di Padova, la comunità ha dato l’ultimo saluto a Renzo Friso e Lolita Quaggia.

Approfondimenti e contenuti su Sposi da settant'anni muoiono in....

Temi più discussi: Nel giorno delle nozze accoltella al petto il promesso sposo di 70 anni: festa annullata e corsa al pronto soccorso; Matrimonio a Ostuni, nella Cava San Giovanni in stile minimal-bucolico. L'abito da sposa (non bianco) velato, dal gusto romantico e fiabesco; Per sempre sì, ecco la reunion delle coppie; Canzone brutta, colonna sonora di un matrimonio della camorra: Cazzullo stronca Sal Da Vinci, i social si infiammano.

Sposati per settant'anni, muoiono tenendosi per mano dopo un incidente d'auto: «Si sono scelti ogni giorno»Marito e moglie sono morti in ospedale per le gravi ferite riportate in seguito a un incidente d'auto. Ma il loro legame è rimasto solido ... msn.com

Sposati da 76 anni muoiono a distanza di 24 ore: Emilio e Olga insieme fino alla fineEmilio Peporini e Olga Bonuccelli erano sposati da 76 anni e sono morti a 24 ore di distanza l’uno dall’altra. I funerali insieme nella stessa chiesa in cui si sono sposati. 0€ per 14 giorni: prova ... fanpage.it

«Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene non interrotte di monti, tutte a seni e a golfi...». Cari amici, inizia così "I promessi sposi", capolavoro della letteratura scritto da Alessandro Manzoni (1785 - 1873), di cui ricorre oggi l'an - facebook.com facebook