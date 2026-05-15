Sporting Lisbona-Gil Vicente sabato 16 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Afffermazione netta dei Leoes?

Sabato 16 maggio 2026 alle 21:30 si disputerà la sfida tra Sporting Lisbona e Gil Vicente. Le formazioni sono state ufficialmente annunciate e si conoscono già le quote e i pronostici degli esperti. Solo due settimane fa, la qualificazione alla prossima Champions League sembrava fuori portata per i Leoes, ma in due partite la squadra ha ottenuto risultati che hanno modificato drasticamente le previsioni iniziali. La partita si presenta come un appuntamento decisivo per entrambe le squadre.

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