Sporting Lisbona-Gil Vicente sabato 16 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Afffermazione netta dei Leoes?
Sabato 16 maggio 2026 alle 21:30 si disputerà la sfida tra Sporting Lisbona e Gil Vicente. Le formazioni sono state ufficialmente annunciate e si conoscono già le quote e i pronostici degli esperti. Solo due settimane fa, la qualificazione alla prossima Champions League sembrava fuori portata per i Leoes, ma in due partite la squadra ha ottenuto risultati che hanno modificato drasticamente le previsioni iniziali. La partita si presenta come un appuntamento decisivo per entrambe le squadre.
Solo due settimane fa sembrava impossibile ma in sole due partite lo Sporting Lisbona è riuscito a cambiare quella che sembrava un’amara certezza: terzo posto e mancata alla partecipazione alla prossima Champions League. I Leoni hanno approfittato di un clamoroso doppio passo falso del Benfica per recuperare la seconda piazza: grazie alla vittoria di Vila. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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