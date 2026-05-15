Sporting Lisbona-Gil Vicente sabato 16 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Una vittoria per garantire la Champions
Sabato 16 maggio 2026 alle 21:30 si svolgerà il match tra Sporting Lisbona e Gil Vicente. In questa partita, per lo Sporting Lisbona, una vittoria potrebbe aprire le porte alla qualificazione alla prossima Champions League, dopo aver recuperato due punti in classifica nelle ultime due settimane. Fino a poco tempo fa, sembrava che la squadra si fosse ormai arresa a una posizione fuori dalla competizione europea. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già stati analizzati dagli esperti del settore.
Solo due settimane fa sembrava impossibile ma in sole due partite lo Sporting Lisbona è riuscito a cambiare quella che sembrava un’amara certezza: terzo posto e mancata alla partecipazione alla prossima Champions League. I Leoni hanno approfittato di un clamoroso doppio passo falso del Benfica per recuperare la seconda piazza: grazie alla vittoria di Vila. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sullo stesso argomento
Rio Ave-Sporting Lisbona (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Vittoria ospite senza discussioni?Il sogno dello Sporting Lisbona di laurearsi campione del Portogallo per 3 anni di fila è sfumato ma i brutti passi falsi dei Leoni nel finale di...
AVS SAD-Sporting Lisbona (domenica 26 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Vittoria ospite con rete inviolata?Negli ultimi giorni la stagione dello Sporting Lisbona aveva preso una brutta piega: l’uscita dalla Champions con l’Arsenal e soprattutto il derby...
Discussione partita: Gil Vicente Barcelos vs Casa Pia Lisbona Risultato in diretta | Liga Portogallo 25/26 | 27 Aprile 2026 reddit
Lo Sporting Lisbona beffa il Benfica... di nuovo: visite mediche per ZalazarLo Sporting Lisbona è ormai ad un passo dall'acquisto di Zalazar. Il centrocampista sosterrà a breve le visite mediche ... derbyderbyderby.it
Eurorivali - Benfica esagerato: 5-1 al Gil Vicente, ma lo Sporting Lisbona dista 5 puntiIl Benfica non perde il passo. Dopo Santa Clara, Stella Rossa e Boavista, questa sera chiude anche la pratica Gil Vicente nel settimo turno della Liga Portugal con un 5-1 di carattere e rimonta, ... tuttomercatoweb.com