Sporting Lisbona-Gil Vicente sabato 16 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Una vittoria per garantire la Champions

Sabato 16 maggio 2026 alle 21:30 si svolgerà il match tra Sporting Lisbona e Gil Vicente. In questa partita, per lo Sporting Lisbona, una vittoria potrebbe aprire le porte alla qualificazione alla prossima Champions League, dopo aver recuperato due punti in classifica nelle ultime due settimane. Fino a poco tempo fa, sembrava che la squadra si fosse ormai arresa a una posizione fuori dalla competizione europea. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già stati analizzati dagli esperti del settore.

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