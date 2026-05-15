Sporting Lisbona-Gil Vicente sabato 16 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici Afffermazione netta dei Leoes?

Sabato 16 maggio 2026 alle 21:30 si disputerà la partita tra Sporting Lisbona e Gil Vicente. Solo due settimane fa, sembrava probabile che lo Sporting non avrebbe ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, confermando un piazzamento in terza posizione. Tuttavia, in due incontri, la squadra ha accumulato punti sufficienti per cambiare le previsioni iniziali. Le formazioni, le quote e i pronostici sono già disponibili e verranno analizzati nel dettaglio prima dell'incontro.

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