E’ arrivata la grande sorpresa: domenica notte lo Sporting Lisbona è inciampato a Vila das Aves e oltre ad avere salutato in maniera definitiva il titolo, ha messo in seria discussione anche il secondo posto, che ora il Benfica punta con forza. Mercoledì notte i Leoni recupereranno la loro gara di Primeira Liga contro il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Lisbona-CD Tondela (mercoledì 29 aprile 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici. I “Leões” vogliono tornare a ruggire

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Mi piace rilanciare, a chiusura di un fine settimana interamente assorbito dalla promozione in B della nostra squadra, il simpatico saluto ben augurale di Gonzalo giovane supporter della SUD dello Sporting Lisbona ! Che sia di buon auspicio per una Superco - facebook.com facebook

Per il centrocampo del prossimo anno si guarda a Venezia. La #Lazio, infatti, sta tenendo d’occhio Issa #Doumbia, classe 2003. Quest’anno in 35 partite giocate ha messo a referto 8 gol e 5 assist. Su di lui c’è soprattutto lo Sporting Lisbona. @TuttoMe x.com