Sport in tv oggi venerdì 15 maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Venerdì 15 maggio propone diversi appuntamenti sportivi trasmessi in tv e disponibili in streaming. La giornata include varie competizioni che saranno visibili sui canali tradizionali e attraverso piattaforme online. La guida di oggi copre gli orari e i programmi di tutte le partite, le gare e gli eventi sportivi che si svolgono nel corso della giornata. Gli spettatori potranno seguire le diverse discipline attraverso le modalità di trasmissione previste, con aggiornamenti puntuali su orari e canali.
Oggi, venerdì 15 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli Internazionali d’Italia di tennis dove due italiani saranno in ballo per la qualificazione all’atto conclusivo di domenica. Il primo a scendere in campo sarà Luciano Darderi contro il norvegese Casper Ruud e il secondo sarà Jannik Sinner, opposto al russo Daniil Medvedev. Il sogno è quello di una finale tutta italiana, ma sarà complicato. Allargando gli orizzonti ci sarà da seguire con particolare attenzione la settima tappa del Giro d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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