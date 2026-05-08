Venerdì 8 maggio propone un calendario ricco di eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. La giornalista fornisce una guida dettagliata con orari e programmi, permettendo agli appassionati di seguire le partite, le competizioni e le manifestazioni sportive previste per la giornata. La copertura televisiva e online è organizzata per offrire un quadro completo delle opzioni di visione, senza lasciare nulla al caso.

Oggi, venerdì 8 maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sulla prima tappa del Giro d’Italia. La Corsa Rosa ha inizio e gli appassionati vivranno con grande partecipazione emotiva la frazione n.1, con la curiosità legata all’esito finale. La stessa curiosità ci sarà relativamente a quanto accadrà nel torneo di Roma di tennis. Sulla terra rossa del Foro Italico tanti azzurri in campo e con la voglia di regalare emozioni al pubblico italiano presenti tra gli spalti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 8 maggio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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