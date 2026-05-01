Sport in tv oggi venerdì 1° maggio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Venerdì 1° maggio offre una giornata ricca di eventi sportivi trasmessi in televisione e disponibili anche in streaming. OA Sport propone una guida dettagliata con gli orari e i programmi di tutte le competizioni in programma, per permettere agli appassionati di seguire ogni momento senza perdere nessuna partita o gara. La copertura comprende sia le trasmissioni televisive che le piattaforme online, garantendo un approfondimento completo sugli eventi in programma.

Oggi, venerdì 1° maggio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul torneo di tennis a Madrid. Jannik Sinner, approdato in semifinale, affronterà il francese Arthur Fils, mettendo nel mirino il pass per l’atto conclusivo. Un torneo che mai è stato conquistato dall’altoatesino. Inizierà anche il week end della F1 a Miami, dopo una pausa di cinque settimane legata alla cancellazione dei due round in Bahrain e in Arabia Saudita per le tensioni geopolitiche. Spazio poi ai Mondiali 2026 di curling di doppio misto.🔗 Leggi su Oasport.it

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DOBLE DE MÁRQUEZ en MotoGP JEREZ 2026 | Álex Márquez / Bezzecchi / Di Giannantonio | DURALAVITA #4

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