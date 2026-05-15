Sport e attività ludico-motorie per bambini e ragazzi | Csi in tour fa tappa alla fiera di Sant' Ubaldo

Alla fiera di Sant'Ubaldo, un villaggio itinerante dedicato allo sport e alle attività ludico-motorie per bambini e ragazzi sarà aperto al pubblico. L’evento si svolge nel parco vicino alla biblioteca SMS, con ingresso gratuito dalle 10 alle 20. Durante la giornata, i giovani partecipanti avranno a disposizione diverse attività sportive e giochi all’aperto, pensati per offrire un'opportunità di divertimento e movimento senza costi. L’iniziativa è organizzata dal CSI e si svolge nel rispetto degli orari stabiliti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un villaggio itinerante dello sport con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 20 nel parco adiacente alla biblioteca SMS, per i bambini un'occasione per vivere una giornata di sport e sano divertimento gratuitamente.Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili. 🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corri per la Befana: il 6 gennaio torna il tradizionale appuntamento per gli amanti del running Sullo stesso argomento 'Csi in tour' fa tappa a Pisa alla festa di Sant'UbaldoCampi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative: domenica 17... Fiera di Sant'UbaldoDa venerdì 15 a domenica 17 maggio si svolgerà sul viale delle Piagge la 47esima edizione della 'Fiera di Sant’Ubaldo 2026', con iniziative che si...