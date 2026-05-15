Sport e attività ludico-motorie per bambini e ragazzi | Csi in tour fa tappa alla fiera di Sant' Ubaldo
Alla fiera di Sant'Ubaldo, un villaggio itinerante dedicato allo sport e alle attività ludico-motorie per bambini e ragazzi sarà aperto al pubblico. L’evento si svolge nel parco vicino alla biblioteca SMS, con ingresso gratuito dalle 10 alle 20. Durante la giornata, i giovani partecipanti avranno a disposizione diverse attività sportive e giochi all’aperto, pensati per offrire un'opportunità di divertimento e movimento senza costi. L’iniziativa è organizzata dal CSI e si svolge nel rispetto degli orari stabiliti.
Un villaggio itinerante dello sport con ingresso gratuito dalle ore 10 alle 20 nel parco adiacente alla biblioteca SMS, per i bambini un'occasione per vivere una giornata di sport e sano divertimento gratuitamente.Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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