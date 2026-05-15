' Csi in tour' fa tappa a Pisa alla festa di Sant' Ubaldo

Domenica 17 maggio a Pisa si svolge l’evento 'CSI in tour - il villaggio itinerante dello sport' che si tiene all’interno della Festa di Sant'Ubaldo alle Piagge. L’iniziativa presenta campi da gioco, dimostrazioni di diverse discipline sportive e strutture gonfiabili destinate alle attività motorie, ludiche e ricreative. L’evento è organizzato dal CSI Pisa e si svolge nel contesto della festa cittadina, coinvolgendo i partecipanti in varie attività sportive e ricreative all’aperto.

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