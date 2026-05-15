' Csi in tour' fa tappa a Pisa alla festa di Sant' Ubaldo
Domenica 17 maggio a Pisa si svolge l’evento 'CSI in tour - il villaggio itinerante dello sport' che si tiene all’interno della Festa di Sant'Ubaldo alle Piagge. L’iniziativa presenta campi da gioco, dimostrazioni di diverse discipline sportive e strutture gonfiabili destinate alle attività motorie, ludiche e ricreative. L’evento è organizzato dal CSI Pisa e si svolge nel contesto della festa cittadina, coinvolgendo i partecipanti in varie attività sportive e ricreative all’aperto.
Campi da gioco, dimostrazioni delle più varie discipline, strutture gonfiabili dedicate alle attività motorie, ludiche e ricreative: domenica 17 maggio fa tappa a Pisa il 'CSI in tour - il villaggio itinerante dello sport‘ nel contesto della Festa di Sant'Ubaldo alle Piagge, con il CSI Pisa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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'Csi in tour' fa tappa a Pisa alla festa di Sant'UbaldoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday Campi da gioco, dimostrazioni delle ... pisatoday.it