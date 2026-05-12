Fiera di Sant' Ubaldo
Dal 15 al 17 maggio si terrà la 47ª edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, che si svolge sul viale delle Piagge. L’evento prevede diverse iniziative accessibili gratuitamente, coinvolgendo il viale delle Piagge, il centro espositivo SMS e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo. La fiera rappresenta un appuntamento annuale con attività e momenti dedicati ai visitatori, che possono partecipare liberamente alle manifestazioni previste in questi tre luoghi.
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio si svolgerà sul viale delle Piagge la 47esima edizione della 'Fiera di Sant’Ubaldo 2026', con iniziative che si svolgeranno a ingresso libero tra il viale delle Piagge, il centro espositivo SMS e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo. Oltre alla tradizionale.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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