Fiera di Sant' Ubaldo

Dal 15 al 17 maggio si terrà la 47ª edizione della Fiera di Sant’Ubaldo, che si svolge sul viale delle Piagge. L’evento prevede diverse iniziative accessibili gratuitamente, coinvolgendo il viale delle Piagge, il centro espositivo SMS e la parrocchia dei Santi Jacopo e Filippo. La fiera rappresenta un appuntamento annuale con attività e momenti dedicati ai visitatori, che possono partecipare liberamente alle manifestazioni previste in questi tre luoghi.

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