Sport BeGreat porta a Montecarlo Empower the Game un evento per ridisegnare il futuro del talento sportivo

In una delle location più prestigiose del Principato di Monaco, lo Yacht Club de Monaco, si svolge l'evento Empower the Game, promosso da BeGreat. L'iniziativa si concentra sul futuro del talento sportivo e mira a coinvolgere atleti, allenatori e figure del settore in discussioni e attività dedicate. L'evento si svolge nel corso di una giornata, con interventi e incontri che affrontano temi legati allo sviluppo delle capacità sportive e alle opportunità emergenti nel mondo dello sport professionistico.

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