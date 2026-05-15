Sport BeGreat porta a Montecarlo Empower the Game un evento per ridisegnare il futuro del talento sportivo
In una delle location più prestigiose del Principato di Monaco, lo Yacht Club de Monaco, si svolge l'evento Empower the Game, promosso da BeGreat. L'iniziativa si concentra sul futuro del talento sportivo e mira a coinvolgere atleti, allenatori e figure del settore in discussioni e attività dedicate. L'evento si svolge nel corso di una giornata, con interventi e incontri che affrontano temi legati allo sviluppo delle capacità sportive e alle opportunità emergenti nel mondo dello sport professionistico.
Roma, 15 mag. - (Adnkronos) - In un contesto iconico come quello dello Yacht Club de Monaco, BeGreat riunisce atleti, istituzioni, imprese, media e opinion leader per “Empower the Game”, un evento esclusivo che mette al centro una nuova visione dello sport: non solo performance, ma ecosistema, educazione, responsabilità e valore di lungo periodo. In un tempo di sport iper-performante, Empower the Game nasce come invito a cambiare prospettiva: non limitarsi a competere, ma riscrivere le regole, abilitando il talento attraverso modelli sostenibili, alleanze trasversali e una visione condivisa. BeGreat apre così a Montecarlo uno spazio di confronto concreto su come il talento possa essere realmente sostenuto e trasformato in valore duraturo per atleti, brand e sistema. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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