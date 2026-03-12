BeGreat a Let Expo a Verona il talento diventa ecosistema tra sport imprese e innovazione

A Verona si è svolta la manifestazione Let Expo, dove BeGreat ha presentato un progetto che unisce sport, imprese e innovazione in un unico ecosistema. L’evento ha coinvolto diverse realtà che si occupano di valorizzare il talento come risorsa da coltivare e sviluppare nel tempo. Durante la giornata sono stati illustrati programmi e iniziative dedicati a promuovere e sostenere le capacità individuali e collettive.

Milano, 12 mar. (Adnkronos) - Il talento è una risorsa rinnovabile e per sprigionare il suo valore ha bisogno di un ecosistema capace di riconoscerlo, nutrirlo e accompagnarlo nel tempo. E' da questa idea che nasce 'Unlock talents by powered ecosystem. People first', il networking event con cui BeGreat è oggi protagonista a Let Expo, la grande manifestazione dedicata al trasporto e alla logistica sostenibile, promossa da Alis a Veronafiere. Un appuntamento di due ore, tra testimonianze, dialoghi e casi concreti, che riunirà campioni olimpici, istituzioni, università, ricercatori, imprese e giovani per riflettere su una domanda...