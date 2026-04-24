A Vicenza, il brand BeGreat ha avviato il tour itinerante 'Eat like you train' con l'obiettivo di promuovere il talento sportivo. L'iniziativa si concentra sull'importanza di alimentarsi correttamente per sostenere le attività sportive e si svolge in diverse località della regione. L'evento prevede incontri e attività dedicate a atleti e appassionati di sport, con l'obiettivo di sensibilizzare sull'alimentazione come elemento chiave per migliorare le performance.

Vicenza, 24 apr. (Adnkronos) - Nutrire il corpo come si allena la mente. È da questo principio che nasce “Eat like you train”, l'evento promosso da BeGreat e ospitato a Vicenza, al Ristorante TreQuarti dello chef Alberto Basso, per riflettere sul ruolo della nutrizione come leva di performance, benessere e prevenzione, nello sport e nella vita quotidiana. L'iniziativa ha riunito atleti, nutrizionisti, formatori, imprese, istituzioni e media in un confronto aperto che ha messo al centro le scelte quotidiane, il valore della disciplina e l'importanza di costruire ecosistemi capaci di accompagnare il talento nel lungo periodo, superando una visione limitata al solo risultato sportivo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vicenza, BeGreat porta il roadshow 'Eat like you train' per promozione talento sportivo

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