Nel corso di una conferenza, un rappresentante di BeGreat ha ricordato come, fino a pochi anni fa, l’organizzazione fosse considerata un semplice progetto con valori fondamentali, ma difficile da realizzare. La discussione si è concentrata sull’importanza dei principi sportivi e sul loro ruolo nel plasmare il futuro di imprese e comunità. La conversazione ha sottolineato come l’integrazione di questi valori possa influenzare vari settori, portando a cambiamenti concreti.

Vicenza, 24 apr. (Adnkronos) - "BeGreat, fino a qualche anno fa, era solo un progetto con dei valori importanti e centrali, che dovevano, però, essere coltivati ed era visto come una missione impossibile. Invece, grazie alla dedizione di molte persone, che si sono dedicate in modo determinante al suo sviluppo, è diventato una piattaforma, una vera realtà che unisce il mondo dell'impresa, delle professioni e delle istituzioni, capaci di spiegare a una serie di interlocutori che i valori dello sport sono centrali, indimenticabili e che necessitano di essere portare avanti, perché abbiamo ricevuto in dono un ecosistema e dobbiamo lasciarlo intatto alle nuove generazioni".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, Barbara (BeGreat): "Valori sportivi hanno ruolo chiave per il futuro di imprese e società"

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