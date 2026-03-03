Paralimpiadi i sogni degli atleti toscani | chi è Jacopo Luchini lo snowboarder che punta al podio

Da venerdì prossimo a 15 marzo, l’Italia accoglie i XIV Giochi Paralimpici Invernali, appena conclusi i Giochi di Milano e Cortina 2026. Tra gli atleti che rappresentano la Toscana c’è Jacopo Luchini, uno snowboarder che mira a conquistare un podio. Luchini si prepara per questa importante competizione, che si svolgerà in diverse località italiane.

Prato, 3 marzo 2026 - Da venerdì prossimo al 15 marzo successivo, dopo aver ospitato le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 che si sono chiuse pochi giorni fa, l'Italia si appresta a ospitare anche i XIV Giochi Paralimpici Invernali. Sarà l'edizione più "diffusa" di sempre, con competizioni distribuite su un’area di oltre 22.000 km quadrati tra Lombardia, Veneto e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Ed anche la Toscana sarà rappresentata nella delegazione dei 42 atleti italiani che sognano l'assalto alla medaglia. Iniziando da Jacopo Luchini: lo snowboarder di Montemurlo vuole a tutti i costi sfatare un tabù. Chi è Jacopo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

