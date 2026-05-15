Spoleto si trasforma | arriva il fantasy tra gaming e cosplay

A Spoleto si prepara un evento che unisce il mondo del fantasy, del gaming e del cosplay, trasformando i vicoli medievali in un palcoscenico per tornei di Fortnite e Magic. L'iniziativa coinvolge esperti internazionali che condurranno laboratori artistici destinati ai partecipanti di tutte le età. La manifestazione prevede anche sessioni di gioco e attività creative, che si svolgeranno nelle vie storiche della città, offrendo un’esperienza diversa dal solito per residenti e visitatori.

? Punti chiave Come cambieranno i vicoli medievali con i tornei di Fortnite e Magic?. Chi sono gli esperti internazionali che guideranno i laboratori artistici?. Quali attività medievali affiancheranno il mondo del gaming e del cosplay?. Perché questa iniziativa punta a rivoluzionare il turismo della città?.? In Breve Organizzatori Fedele Daidone e Michele Calai puntano alla seconda edizione nel 2027.. Pass per spettatori disponibili al costo di 5 euro dalle ore 9 alle 20.. Concorso artistico guidato dal fumettista argentino Enrique Breccia con laboratori dedicati.. Tornei di FC26, Call of Duty, Fortnite, Magic e sfide di Subbuteo.. Il 23 e... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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