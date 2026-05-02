Come scegliere il trench perfetto per la primavera 2026 | modelli colori e le 5 tendenze da conoscere

Il trench, capo che da sempre rappresenta un punto fermo dell’abbigliamento primaverile, si presenta nel 2026 con nuove interpretazioni estetiche. I modelli disponibili sono diversi, con variazioni nei colori e nelle linee, e rispondono alle richieste di praticità e stile. Sono state individuate cinque tendenze che influenzano le scelte di acquisto, tra cui dettagli di design e abbinamenti cromatici. Questa stagione segna un ritorno del classico, rivisitato in chiave moderna.

Classico intramontabile e simbolo di eleganza funzionale, il trench torna protagonista nella primavera 2026 ma lo fa con un nuovo codice estetico. Dalle passerelle emerge una visione dinamica del capospalla per eccellenza, che abbandona ogni rigidità per esplorare nuove proporzioni, volumi e codici estetici. Non più semplice alleato contro la pioggia, ma vero e proprio fulcro del look, il trench si trasforma in un terreno di sperimentazione stilistica dove heritage e contemporaneità dialogano in modo fluido. Oversize, strutturato, grafico o cromaticamente audace: le nuove interpretazioni raccontano un guardaroba in evoluzione, sempre più orientato verso un’eleganza personale, disinvolta e consapevole.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Come scegliere il trench perfetto per la primavera 2026: modelli, colori e le 5 tendenze da conoscere Notizie correlate Colori e tendenze: come scegliere il capospalla perfetto per la primaveraL’arrivo di aprile porta con sé la necessità di rinnovare il guardaroba, lasciando spazio a tonalità più chiare e tessuti leggeri. Addio trench: la giacca tecnica in nylon domina le tendenze della primavera 2026 Sono realizzate in nylon o con materiali anti pioggia e anti vento, hanno zip, cappucci, tasche laterali e colori accesi proprio come le giacche... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Giulia De Lellis al battesimo di Priscilla ci insegna che basta un capo per fare il look; Tutto lo stile di Emily Ratajkowski in 5 look iconici che fanno tendenza. Come scegliere il trench perfetto per la primavera 2026: modelli, colori e le 5 tendenze da conoscereDalle silhouette oversize ai modelli grafici, passando per colori accesi e texture stropicciate: il trench si reinventa per la primavera 2026 e diventa il vero protagonista del look Classico intramont ... ilfattoquotidiano.it Il trench delle sfilate primavera estate 2026: oversize, con collo a camicia o di pelle?Chi di noi non ha nell'armadio almeno un trench, comprato o rubato dall'armadio della nonna o della mamma, è quel capo senza tempo che torna anche questa primavera ad imporsi come uno dei codici più ... vogue.it I tempi sono maturi... è ora di scegliere! A CHI RINNOVERESTI - facebook.com facebook #Tare sul futuro di #Modric: "Potrebbe scegliere con il cuore, per me rimarrà al #Milan". (Dazn) x.com