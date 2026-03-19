È già iniziato il periodo dei selfie in bikini | le prime tendenze 2026 lanciate dalle star

Con l’arrivo delle prime giornate di sole, le star hanno iniziato a condividere selfie in bikini sui social media, segnando l’inizio delle tendenze per l’estate 2026. Le immagini mostrano corpi in posa sulla spiaggia o in piscina, mentre le celebrità mostrano abiti estivi e accessori alla moda. Il fenomeno si sta diffondendo rapidamente tra i follower, alimentando l’interesse per i look estivi.

Bastano le prime giornate di sole per far scattare il conto alla rovescia verso l’estate. E le celebrity, come sempre, giocano d’anticipo. Da Bella Hadid a Hailey Bieber i social si riempiono già di bikini che anticipano le tendenze dell’estate 2026. Non semplici anteprime, ma veri e propri indizi su ciò che indosseremo nei mesi più caldi. Tra ritorni nostalgici, dettagli Y2K e nuove sperimentazioni, ecco le tre tendenze swimwear 2026 da conoscere (e salvare) fin da ora. Fantasie audaci: tra nostalgia Anni 90 e spirito pop. L’estate 2026 si preannuncia tutt’altro che minimal. I bikini 2026 si vestono di fantasie vivaci, giocando tra richiami rétro e twist contemporanei. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - È già iniziato il periodo dei selfie in bikini: le prime tendenze 2026 lanciate dalle star Articoli correlati The Beatles: le prime foto delle star nel ruolo dei Fab FourBarry Keoghan ha condiviso sui social i primi scatti ufficiali che mostrano i protagonisti dei film diretti da Sam Mendes nel ruolo degli artisti. Tagli di capelli medi: le tendenze dell’inverno 2026 da copiare alle star, da Hailey Bieber a Jenna OrtegaPerché i tagli di capelli medi riscuotono sovente così tanto successo? Sebbene incarnino per molte l’esatta personificazione del... Aggiornamenti e contenuti dedicati a È già iniziato il periodo dei selfie in... Temi più discussi: Cosa succederà stasera al Grande Fratello Vip 2026; Grande Fratello Vip, Raul Dumitras porta già il caos: parapiglia con Ibiza Altea e attacco all’ex Martina De Ioannon; Già iniziato il secondo tempo; Il dopo Castello è già iniziato: Vitale si accredita, il centrosinistra cerca il suo candidato. Agro-zootecnia 4.0, la rivoluzione è già iniziata: Mazzoleni cresce e riscrive le regole del settoreDietro i 178 milioni di euro di fatturato con cui Mazzoleni chiude il 2025 non c’è solo un risultato economico. C’è un segnale chiaro: l’agro-zootecnia ... cronachedellacampania.it Crosetto: «Italiani via dall'Iraq, non è la nostra guerra. Serve l’unità nazionale. Gli Usa? Non possiamo far saltare alleanze»Il ministro della Difesa: sul Libano monitoriamo la situazione con l’Onu ... msn.com Il malessere del bimbo era iniziato verso la fine dello scorso weekend, quando a partire dalla serata di domenica scorsa il piccolo aveva iniziato a manifestare i sintomi di quella che di primo acchito sembrava una comune influenza Leggi l’articolo tinyur - facebook.com facebook Iniziato il secondo lotto di lavori al cimitero di S. Margherita Ligure x.com