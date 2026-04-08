Spionaggio russo | hacker APT28 dirottano i dati dei router TP-Link

Negli ultimi giorni, sono stati segnalati attacchi informatici di origine russa contro router di marche come MikroTik e TP-Link. Il gruppo di hacker noto come APT28, collegato ai servizi segreti di quel paese, sta cercando di dirottare il traffico dati attraverso server controllati da loro. Questi episodi coinvolgono il compromesso dei dispositivi di rete e la trasmissione di informazioni verso destinazioni non autorizzate.

Il gruppo APT28, legato ai servizi segreti russi, sta orchestrando una serie di attacchi informatici contro i router MikroTik e TP-Link per dirottare il traffico dati verso server malevoli. L’operazione mira a intercettare informazioni riservate, inclusi token di accesso e password, sfruttando falle nel sistema DNS. L’allerta è partita dal National Cyber Security Centre britannico, che ha evidenziato come l’obiettivo principale sia l’acquisizione di dati sensibili. Gli aggressori utilizzano tecniche di manipolazione del traffico per rendere invisibile l’intercettazione agli utenti. In particolare, il modello TP-Link WR841N risulta esposto alla vulnerabilità CVE-2023-50224. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spionaggio russo: hacker APT28 dirottano i dati dei router TP-Link Spionaggio cinese al Viminale: hacker rubano dati Digos e cercano di mappare dissidenti italiani.Viminale, dati rubati degli agenti Digos: sospetti sull'intelligence cinese Roma, 18 febbraio 2026 - Un’operazione di spionaggio informatico ha... Leggi anche: TP-Link Tapo C200: una completa videocamera di sorveglianza a soli 19 euro Temi più discussi: APT28 colpisce i router per dirottare il DNS e rubare credenziali; Così l’Osint ha individuato le unità del GRU che conducono la guerra psicologica; Hacker russi di Fancy Bear dirottano router per furto di credenziali globali. Il Gru russo sfrutta router vulnerabili per sottrarre informazioni sensibili. L’allarme delle intelligence occidentaliUn nuovo warning congiunto diffuso dalle principali agenzie di sicurezza euro-atlantiche accende i riflettori su una vasta campagna di cyberspionaggio attribuita ad Apt28, il gruppo hacker legato al s ... formiche.net Il tuo router è vulnerabile? Attacco in corso da un gruppo russoIl gruppo APT28 collegato al governo russo colpisce i router di TP-Link e MikroTik, sfruttando vulnerabilità DNS per rubare dati sensibili. punto-informatico.it La Russia ha ordinato a un diplomatico britannico di lasciare il paese dopo aver rilevato presunti segnali di spionaggio, riferisce l’FSB, il servizio di sicurezza russo. - facebook.com facebook La Germania ha arrestato due persone accusate di spionaggio per la Russia: si tratta di un cittadino ucraino e di una cittadina romena che raccoglievano informazioni su un rifornitore di componentistica per droni destinati all'Ucraina. x.com