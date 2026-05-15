Spinetoli | nuovo Piano Regolatore per sbloccare i cantieri e crescere

A Spinetoli è in arrivo un nuovo Piano Regolatore che mira a riattivare i cantieri e promuovere lo sviluppo del territorio. Il documento definisce le modalità di gestione delle lottizzazioni ferme da anni, con l’obiettivo di avviare nuovi progetti edilizi. Tra le novità previste ci sono servizi sanitari e sociali destinati a essere realizzati nel borgo, con l’intento di migliorare l’offerta di assistenza alla popolazione locale. La presentazione del piano è prevista nelle prossime settimane.

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? Domande chiave Come cambierà la gestione delle lottizzazioni bloccate per anni? Quali nuovi servizi sanitari e sociali verranno costruiti nel borgo? Dove sorgeranno i nuovi insediamenti produttivi per l'economia locale? Come farà il comune a raggiungere l'obiettivo dei 10 mila abitanti??? In Breve Obiettivo demografico fissato a 10 mila abitanti tramite nuove aree edificabili. Suddivisione lottizzazioni in comparti per sbloccare cantieri privati fermi da anni. Nuovi servizi previsti . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spinetoli: nuovo Piano Regolatore per sbloccare i cantieri e crescere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perugia: nuovo piano regolatore, via al cambiamentoPerugia si prepara a ridefinire il proprio assetto urbanistico con l’avvio della discussione sul nuovo Piano Regolatore Generale, un iter che vedrà... Leggi anche: Perugia, un nuovo piano regolatore per la città Spinetoli, approvato il nuovo Piano Regolatore: dopo dieci anni si sblocca lo sviluppo del territorioDopo un percorso lungo circa dieci anni, il Consiglio Comunale di Spinetoli ha approvato il nuovo Piano Regolatore, uno strumento atteso e considerato ... picenonews24.it Spinetoli approva il nuovo piano regolatore, obiettivo 10mila abitanti(ANSA) - SPINETOLI, 15 MAG - Dopo un percorso durato circa dieci anni, il Consiglio Comunale di Spinetoli (Ascoli Piceno) ha approvato il nuovo Piano Regolatore, uno strumento considerato strategico p ... msn.com