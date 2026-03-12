Perugia un nuovo piano regolatore per la città

A Perugia si discute di un nuovo piano regolatore che dovrebbe essere approvato entro tre anni, prima della fine della legislatura in corso. La proposta è stata presentata e discussa nella III Commissione Consiliare Urbanistica, dove sono stati analizzati i dettagli dell’ordine del giorno promosso dai consiglieri Arcudi, Calzoni e Tuteri. La proposta riguarda l’avvio di un processo per la redazione di un nuovo piano regolatore.

In commissione la proposta del capogruppo di Perugia Civica. Il parere dell'assessore Grohmann e la piena sintonia per una visione della città da parte degli ordini dei Geometri e Architetti Verso un nuovo piano regolatore da approvare entro i prossimi tre anni che mancano alla legislatura. È quanto emerge dalla III Commissione Consiliare Urbanistica dove è stato discusso l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Arcudi, Calzoni e Tuteri: “Avvio di un nuovo Piano Regolatore Generale per una pianificazione territoriale adeguata alle nuove esigenze di Perugia”. Il Prg di Perugia, quello attualmente vigente, è stato approvato nel 2002 e, pur avendo subito alcune modifiche nel tempo, risulterebbe per i consiglieri di opposizione ormai superato rispetto alle nuove esigenze urbanistiche, sociali ed economiche della città. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

