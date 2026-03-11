A Perugia, la commissione urbanistica si riunisce il 12 marzo per discutere il nuovo Piano Regolatore Generale. Il progetto prevede modifiche all’assetto urbanistico della città, con l’obiettivo di aggiornare le norme e le linee guida per lo sviluppo futuro. La discussione rappresenta un passo importante nel percorso di revisione del piano esistente, che coinvolge amministratori e professionisti del settore.

Perugia si prepara a ridefinire il proprio assetto urbanistico con l’avvio della discussione sul nuovo Piano Regolatore Generale, un iter che vedrà la commissione urbanistica riunirsi il 12 marzo. I gruppi consiliari di Perugia Civica e Gruppo Misto hanno spinto per questo cambiamento, evidenziando come l’attuale piano, approvato nel 2002, risulti oggi inadeguato ai mutamenti sociali ed economici della città. La necessità di una nuova visione emerge dalla consapevolezza che il tessuto urbano ha subito trasformazioni profonde in due decenni, rendendo obsoleto lo strumento di pianificazione esistente. L’obiettivo non è solo aggiornare le norme, ma costruire una rete di servizi capace di rispondere alle nuove esigenze dei residenti e delle imprese che intendono investire nel territorio perugino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia: nuovo piano regolatore, via al cambiamento

