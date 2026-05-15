Spinaceto tra facciate che cadono a pezzi e insicurezza il quartiere chiede attenzione | Nessun intervento solo promesse
Nel quartiere Spinaceto continuano a segnalarsi problemi di degrado e mancanza di manutenzione, con alcune facciate di edifici che si sgretolano e un senso di insicurezza tra i residenti. Le aree tra via Padre Romualdo Formato e via dei Caduti della Guerra di Liberazione sono al centro delle preoccupazioni, anche se sono state fatte alcune promesse di intervento che però non si sono tradotte in azioni concrete. La situazione rimane critica, con il quartiere che chiede interventi reali e duraturi.
Ancora degrado, manutenzione assente e problemi di convinvenza tra i lotti popolari di Spinaceto. Tra via Padre Romualdo Formato e via dei Caduti della Guerra di Liberazione le criticità persistono, nonostante annunci e promesse. Case popolari a SpinacetoUltimamente si sono verificati alcuni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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