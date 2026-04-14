Durante un episodio del podcast condotto da Gianluca Gazzoli, l'imprenditore ha dichiarato che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con l’attrice e che tra loro esiste solo un rapporto di amicizia. Ha specificato che non stanno insieme e ha chiarito la natura del loro legame, eliminando così ogni possibile equivoco o supposizione sulla loro relazione.

Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi non sono tornati insieme. A mettere la pietra tombale sul gossip delle scorse settimane è stato lo stesso ex volto di Mtv in una lunga intervista fiume al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. "Non stiamo insieme da 4 anni", ha precisato il 52enne. "Ma abbiamo condiviso la vita per quindici anni e siamo ancora grandi amici". Tanto più che, almeno per il momento, Pezzi non sembra intenzionato a cercare una compagna di vita. Le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma hanno iniziato a circolare a marzo 2026, dopo che Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi erano stati pizzicati dai paparazzi di Diva e Donna a passeggio mano nella mano per le strade di Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi: "Nessun ritorno di fiamma. Siamo solo amici"

Andrea Pezzi smentisce il ritorno di fiamma con Cristiana Capotondi: con lei solo amiciziaNessun ritorno di fiamma tra Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi: i due sono legati esclusivamente da un rapporto di amicizia.

Ritorno di fiamma tra Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi: paparazzati insieme dopo 5 anni dall’addioCristiana Capotondi e Andrea Pezzi sono stati avvistati di nuovo insieme, mano nella mano.