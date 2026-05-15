Spia l' ex moglie con telecamere nascoste tra le rose in giardino | ex marito a processo per atti persecutori

Da perugiatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato portato a processo con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Le indagini hanno accertato che l’uomo aveva installato telecamere nascoste tra le piante del giardino e si era appostato di notte davanti all’abitazione, oltre a aver avuto comportamenti violenti e minacciosi sotto l’abitazione, anche in presenza dei figli minori. Le prove raccolte includono immagini registrate dalle telecamere e testimonianze di vicini e parenti.

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Telecamere occultate tra la vegetazione, tra i fiori e le rose del giardino, appostamenti notturni davanti al portone di casa, calci e urla sotto l'abitazione anche alla presenza dei figli minori. È questo il quadro di presunti atti persecutori per cui un uomo di 51 anni è finito a giudizio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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