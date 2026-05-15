Spia l' ex moglie con telecamere nascoste tra le rose in giardino | ex marito a processo per atti persecutori

Un uomo è stato portato a processo con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Le indagini hanno accertato che l’uomo aveva installato telecamere nascoste tra le piante del giardino e si era appostato di notte davanti all’abitazione, oltre a aver avuto comportamenti violenti e minacciosi sotto l’abitazione, anche in presenza dei figli minori. Le prove raccolte includono immagini registrate dalle telecamere e testimonianze di vicini e parenti.

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