A Pordenone, un uomo di 60 anni è stato condannato a due anni e sei mesi di carcere con l’accusa di aver maltrattato la moglie e di averla spiata installando un microfono nella sua abitazione. La sentenza è stata emessa dal tribunale dopo aver accertato le responsabilità dell’uomo nei confronti della coniuge. La vicenda ha portato alla condanna per comportamenti ritenuti lesivi e invasivi.

? Cosa sapere Pordenone, uomo di 60 anni condannato a due anni e sei mesi di reclusione.. Il tribunale ha punito maltrattamenti e l'uso di un micro registratore contro la moglie.. Il tribunale di Pordenone ha condannato un uomo di 60 anni a due anni e sei mesi di reclusione dopo che è emerso il dettaglio di un micro registratore nascosto nella borsa della moglie per monitorare i suoi rapporti con i colleghi. La sentenza, pronunciata dal giudice Milena Granata, chiude un caso di violenza domestica che ha coinvolto un residente del territorio pordenonese, accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni e interferenze illecite nella sfera privata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pordenone, condanna per il marito: spia la moglie con un microfono

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