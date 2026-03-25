A Bologna, nel giardino Emanuele Petri di via Felice Battaglia, saranno installate nuove telecamere di sorveglianza. La decisione è stata comunicata il 25 marzo 2026 e mira a prevenire furti e atti vandalici nella zona. L’intervento riguarda l’installazione di dispositivi di videosorveglianza per monitorare l’area pubblica.

Bologna, 25 marzo 2026 – Saranno installate le telecamere al giardino Emanuele Petri in via Felice Battaglia. È stato approvato l’ordine del giorno in quartiere Porto-Saragozza per installare un sistema di videosorveglianza in corrispondenza dei varchi del parco e all’interno dell’area verde, predisponendo anche una segnaletica informativa, nonché implementare l'illuminazione del parco e delle aree limitrofe. In via Felice Battaglia si trova una grande area verde attrezzata da giochi per bambini e campi da basket e calcio. Un luogo di ritrovo per famiglie, ragazzi e bambini, che affaccia anche sulla zona residenziale di via di Ravone e di via del Genio e non lontano dalle scuole medie Carracci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giardino Petri, arrivano le telecamere per prevenire furti e atti vandalici

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