Spi Cgil festeggia la centenaria Giulia Filippini
Una donna ha compiuto cent’anni. La sua vita si è svolta in un arco temporale di un secolo, caratterizzato da esperienze legate al mondo del lavoro e all’impegno collettivo. La sezione locale di una grande organizzazione sindacale ha celebrato questa ricorrenza, riconoscendo pubblicamente la sua lunga presenza e il suo contributo nel tempo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza, con familiari e rappresentanti presenti per rendere omaggio alla centenaria.
Cento candeline, una storia lunga un secolo e una vita attraversata dal lavoro, dall’impegno e dal valore dello stare insieme. Questa mattina il segretario generale dello Spi Cgil di Piacenza, Claudio Malacalza, e il segretario organizzativo Romano Braghieri hanno fatto visita a Giulia Filippini. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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