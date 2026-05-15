Spi Cgil festeggia la centenaria Giulia Filippini

Una donna ha compiuto cent’anni. La sua vita si è svolta in un arco temporale di un secolo, caratterizzato da esperienze legate al mondo del lavoro e all’impegno collettivo. La sezione locale di una grande organizzazione sindacale ha celebrato questa ricorrenza, riconoscendo pubblicamente la sua lunga presenza e il suo contributo nel tempo. La cerimonia si è svolta in un clima di rispetto e riconoscenza, con familiari e rappresentanti presenti per rendere omaggio alla centenaria.

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