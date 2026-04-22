Corciano festeggia la centenaria Amalia Barboni | una vita dedicata all' insegnamento

Corciano ha celebrato il centesimo compleanno di Amalia Barboni, con una visita ufficiale del sindaco che le ha portato gli auguri dell’amministrazione e della comunità. La signora, che ha dedicato molti anni all’insegnamento, ha ricevuto i complimenti per il traguardo raggiunto e per il suo ruolo nella vita locale. La cerimonia si è svolta nel suo domicilio, alla presenza di familiari e amici.