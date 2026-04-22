Corciano festeggia la centenaria Amalia Barboni | una vita dedicata all' insegnamento
Corciano ha celebrato il centesimo compleanno di Amalia Barboni, con una visita ufficiale del sindaco che le ha portato gli auguri dell’amministrazione e della comunità. La signora, che ha dedicato molti anni all’insegnamento, ha ricevuto i complimenti per il traguardo raggiunto e per il suo ruolo nella vita locale. La cerimonia si è svolta nel suo domicilio, alla presenza di familiari e amici.
Il sindaco di Lorenzo Pierotti ha fatto visita alla signora Amalia Barboni in occasione del suo centesimo compleanno, portando personalmente gli auguri dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Corciano.“Cento anni di storia, passione e dedizione: auguri ad Amalia Barboni”, ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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