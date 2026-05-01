La spesa ortofrutta in Italia ha raggiunto i 43 miliardi di euro, con un aumento del 47% per quanto riguarda l'acquisto di avocado. I consumi si orientano sempre di più verso prodotti esotici e biologici, coinvolgendo le 26,6 milioni di famiglie italiane. Questa crescita riflette un cambiamento nelle preferenze alimentari e nelle abitudini di acquisto dei consumatori nazionali.

? Cosa sapere Spesa ortofrutta in Italia a 43 miliardi con crescita del 47% per l'avocado.. Nuovi consumi verso prodotti esotici e biologici guidano la spesa delle 26,6 milioni famiglie.. Al Macfrut 2026 di Rimini, i dati Ismea rivelano che la spesa per frutta e verdura in Italia ha raggiunto quota 43 miliardi di euro, assorbendo il 23% del budget alimentare complessivo delle famiglie. Il mercato ortofrutticolo non sta solo resistendo all’inflazione, ma sta vivendo una metamorfosi profonda che sposta i flussi di denaro verso prodotti prima considerati di nicchia. Non si tratta di un semplice aumento dei prezzi dovuto alla carenza di offerta, bensì di uno spostamento reale nei volumi acquistati e nel valore percepito dai consumatori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spesa ortofrutta a 43 miliardi: l’esplosione di avocado e mirtilli

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