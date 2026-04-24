Il 25 aprile 2026 cade di sabato e si celebra la Festa della Liberazione, una ricorrenza nazionale che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista nel paese. In questa giornata, molte attività commerciali, tra cui alcuni supermercati, decidono di rimanere aperti o di adottare orari speciali. Di seguito, vengono forniti dettagli sugli orari e le catene di supermercati aperti in tutta Italia per fare la spesa durante questa festività.

Sabato 25 aprile 2026 si celebra la Festa della Liberazione, ricorrenza nazionale che ricorda la fine dell’occupazione nazifascista in Italia. Trattandosi di un giorno festivo, molti uffici pubblici e servizi restano chiusi. Anche scuole e diverse attività commerciali abbassano le serrande per la giornata. Nonostante questo, una parte della grande distribuzione organizzata ha scelto di garantire comunque il servizio, mantenendo aperti diversi punti vendita per permettere acquisti dell’ultimo momento. Ci sono quindi supermercati aperti il 25 aprile per permettere ai consumatori di poter fare la spesa anche in un giorno di festa. Le principali catene aperte il 25 aprile 2026.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Supermercati aperti 25 aprile 2026, orari e catene per fare la spesa in tutta Italia

Notizie correlate

Leggi anche: I supermercati aperti a Milano a Pasqua e Pasquetta 2026: dove fare la spesa il 5 e 6 aprile

Pasquetta a Milano: supermercati aperti e orari. Dove fare la spesa l'ultimo minutoGrigliate e pic-nic salvati: ecco la guida completa alle aperture straordinarie delle principali catene in città e nell'hinterland per lunedì 5...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ci sono supermercati aperti il 25 aprile 2026?; Negozi, supermercati e centri commerciali aperti il 25 aprile a Bologna; Bologna, supermercati e negozi aperti il 25 aprile 2026: dove fare la spesa, centri commerciali e farmacie di turno; Supermercati e centri commerciali aperti a Roma sabato 25 aprile: da Carrefour a Conad, ecco gli orari e dove fare la spesa.

Supermercati aperti sabato 25 aprile, quali sono in tutta Italia: ecco l’elencoDa Esselunga a Pam, quasi tutti i grandi supermercati e i negozi saranno aperti seguendo le stesse fasce orarie dei giorni festivi ... corriere.it

Supermercati aperti 25 aprile 2026, orari e catene per fare la spesa in tutta Italia25 aprile 2026, quali supermercati restano aperti: orari, catene attive e chiusure previste per la Festa della Liberazione ... quifinanza.it

Per un acquisto dell'ultimo minuto, se ci si accorge che manca qualcosa per preparare il pranzo, ecco quali sono i principali supermercati aperti il giorno della Festa della Liberazione, vale a dire sabato 25 aprile x.com

Per un acquisto dell'ultimo minuto, se ci si accorge che manca qualcosa per preparare il pranzo, ecco quali sono i principali supermercati aperti il giorno della Festa della Liberazione, vale a dire sabato 25 aprile facebook