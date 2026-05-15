Spesa in Serie A | Conte allenatore Leao e Vlahovic in attacco

Il calcio italiano si muove con diverse novità sul mercato e in panchina. L'allenatore di una delle squadre più importanti è stato confermato, mentre nel reparto offensivo sono stati confermati due attaccanti, uno proveniente dal Milan e l’altro dalla Juventus. Inoltre, un candidato alla presidenza ha messo nel mirino diversi club, inclusa una squadra di Napoli, un’altra di Milano e la Juventus, con l’Inter e Calhanoglu che continuano a essere nel mirino di vari interessi. Da alcuni anni, il campionato italiano si sta affermando come meta di spostamenti e investimenti nel calciomercato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui