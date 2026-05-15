Spesa in Serie A | Conte allenatore Leao e Vlahovic in attacco

Da calciomercato.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio italiano si muove con diverse novità sul mercato e in panchina. L'allenatore di una delle squadre più importanti è stato confermato, mentre nel reparto offensivo sono stati confermati due attaccanti, uno proveniente dal Milan e l’altro dalla Juventus. Inoltre, un candidato alla presidenza ha messo nel mirino diversi club, inclusa una squadra di Napoli, un’altra di Milano e la Juventus, con l’Inter e Calhanoglu che continuano a essere nel mirino di vari interessi. Da alcuni anni, il campionato italiano si sta affermando come meta di spostamenti e investimenti nel calciomercato.

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Il nuovo candidato alla presidenza guarda in casa Napoli, Milan, Juve e anche Inter con Calhanoglu Da qualche anno, ormai, il campionato italiano sta diventando terra di conquista nel calciomercato. Non solo da parte della Premier League inglese, con cui nessun altro in Europa può competere. Anche in Turchia, ad esempio, hanno iniziato a trattare la Serie A come una specie di supermercato. È quello a cui starebbe pensando Hakan Safi, tra i candidati alla presidenza del Fenerbahce. Vlahovic, Conte e Leao nel mirino del Fenerbahce (foto Ansa) – Grafica Calciomercato.it C’è da interrompere l’egemonia del Galatasaray che ha vinto gli ultimi quattro campionati di fila e provare a rivincere un titolo che manca dal 2014. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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