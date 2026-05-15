Spesa in Serie A | Conte allenatore Leao e Vlahovic in attacco
Il calcio italiano si muove con diverse novità sul mercato e in panchina. L'allenatore di una delle squadre più importanti è stato confermato, mentre nel reparto offensivo sono stati confermati due attaccanti, uno proveniente dal Milan e l’altro dalla Juventus. Inoltre, un candidato alla presidenza ha messo nel mirino diversi club, inclusa una squadra di Napoli, un’altra di Milano e la Juventus, con l’Inter e Calhanoglu che continuano a essere nel mirino di vari interessi. Da alcuni anni, il campionato italiano si sta affermando come meta di spostamenti e investimenti nel calciomercato.
Il nuovo candidato alla presidenza guarda in casa Napoli, Milan, Juve e anche Inter con Calhanoglu Da qualche anno, ormai, il campionato italiano sta diventando terra di conquista nel calciomercato. Non solo da parte della Premier League inglese, con cui nessun altro in Europa può competere. Anche in Turchia, ad esempio, hanno iniziato a trattare la Serie A come una specie di supermercato. È quello a cui starebbe pensando Hakan Safi, tra i candidati alla presidenza del Fenerbahce. Vlahovic, Conte e Leao nel mirino del Fenerbahce (foto Ansa) – Grafica Calciomercato.it C’è da interrompere l’egemonia del Galatasaray che ha vinto gli ultimi quattro campionati di fila e provare a rivincere un titolo che manca dal 2014. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Sullo stesso argomento
Colantuono su Leao, Vlahovic e Kean: “In Serie A chi li prende? Sono giocatori che costano”Con la Serie A ormai quasi giunta al termine, si inizia a pensare già alla sessione estiva di calciomercato.
Leggi anche: Conte nella storia della Serie A: nessun allenatore come lui, meglio anche di Capello
Arriva un Weekend di sfide decisive per la Serie A! Fai un pieno di pizza e birra per vedere la tua squadra del cuore in compagnia di parenti ed amici! ? Ricorda che: Offerte valide fino all'11 Maggio Ogni €20 di spesa ricevi subito un buono sconto da 5 facebook
La serie HONOR 600 arriva in Italia con dei bundle che ampliano l’esperienza d’uso fin dal primo acquisto. La promozione coinvolge diversi modelli e include accessori come tablet, smartwatch e caricabatterie, con coupon esclusivi fino a 150 euro. L’inizi x.com
Spesa reddit
Serie A: spesa inferiore solo alla Premier League nel mercatoIl documento FIFA evidenzia il volume record di operazioni concluse nel calcio maschile, che ha superato quota 5.900 trasferimenti per un valore totale di 1,9 miliardi di dollari, sebbene in lieve ... it.blastingnews.com
Calciomercato Serie A, chi ha speso di più? Napoli -26, ma nessuno si è mosso come la LazioConcluso il mercato invernale, è tempo di bilanci. Nessuno come la Lazio, il cui operato è stato bocciato in termini di giudizio e ha lasciato molti dubbi anzitutto nel tecnico Maurizio Sarri, ma il ... tuttomercatoweb.com