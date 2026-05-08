Il dirigente sportivo ha commentato la situazione di alcuni attaccanti in Serie A, tra cui Leao del Milan, Vlahovic e Kean. Ha sottolineato che sono giocatori di grande valore economico e che il loro prezzo influisce sulle trattative di mercato. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulle implicazioni finanziarie e sulle difficoltà di acquisizione di tali calciatori per le squadre interessate.

Con la Serie A ormai quasi giunta al termine, si inizia a pensare già alla sessione estiva di calciomercato. Il futuro di alcune delle principali stelle del nostro campionato, infatti, continua ad essere sotto ai riflettori di tutti, squadre e tifosi. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente sportivo Stefano Colantuono ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulle situazioni di Rafael Leao, numero 10 del Milan, Moise Kean e Dusan Vlahovic, anche loro due seguiti dai rossoneri. "Sono giocatori che costano, ma chi li prende in Italia? Se vogliono realizzare qualcosa, devono darli all'estero, dove hanno soldi da spendere. Per Kean farei un tentativo per tenerlo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Colantuono su Leao, Vlahovic e Kean: “In Serie A chi li prende? Sono giocatori che costano”

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