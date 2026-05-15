Durante la proiezione di “Fast and Furious” al Festival di Cannes 2026, si è verificato un momento di forte emozione. Vin Diesel ha abbracciato la figlia di Paul Walker, scomparso alcuni anni fa, suscitando applausi e commozione tra il pubblico. La scena si è svolta il 14 maggio, durante i quattro minuti di applausi alla fine della proiezione. Diesel ha espresso un pensiero in merito alla presenza di un fratello come Walker nella vita.

Commozione e quattro minuti di applausi ieri sera, 14 maggio, alla proiezione di “Fast and Furious” al Festival di Cannes 2026 culminato da un abbraccio tra Diesel e la figlia del compianto attore Paul Walker, Meadow Walke. Così si sono svolte le celebrazioni dei 25 anni dal primo “Fast and Furious”. Dunque alla fine del film, Vin Diesel, vestito con una giacca nera con inciso sulla schiena il logo della saga in cristalli Swarovski, si è alzato in piedi per abbracciare la 17enne Meadow Walker, figlia di Paul Walker, l’attore protagonista morto nel 2013 in un incidente stradale. “Spero che nella vita possiate avere un fratello come Paul. All’inizio non era nemmeno previsto che questo ragazzo biondo, dagli occhi azzurri, diventasse per me un fratello”, ha detto Diesel, con le lacrime agli occhi e la voce rotta dall’emozione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Spero che nella vita possiate avere un fratello come Paul Walker”: Vin Diesel commuove tutti a Cannes 2026, abbracciando la figlia dell’amico scomparso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

He DEEPLY LOVES You! But You're Making THESE 5 Critical Mistakes

Sullo stesso argomento

Vin Diesel in lacrime a Cannes per Paul Walker: “Prego che nella vostra vita possiate avere un fratello come Paul”La proiezione di mezzanotte di Fast and Furious al Festival di Cannes si è trasformata in un momento di profonda commozione.

Vin Diesel e l’abbraccio con Meadow Walker al Festival di Cannes: «Zio Vin» non ha mai lasciato sola la figlia di Paul WalkerMeadow, nata dalla relazione di Paul Walker con Rebecca Soteros, aveva solo 14 anni quando il padre morì a Santa Clarita, in California, a bordo di...

Spero che nella vita possiate avere un fratello come Paul Walker: Vin Diesel commuove tutti a Cannes 2026, abbracciando la figlia dell’amico scomparso25 anni di Fast and Furious a Cannes, quattro minuti di applausi e un abbraccio commovente tra Vin Diesel e la figlia di Paul Walker ... ilfattoquotidiano.it

Fast&Furious, Michelle Rodriguez e Vin Diesel a Cannes: Vi auguriamo un fratello come Paul WalkerProiezione di mezzanotte per il primo film della saga con la figlia dell’attore morto nel 2013. L'undicesimo capitolo, intitolato 'Fast Forever', dovrebbe ... repubblica.it