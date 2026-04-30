Il pronto soccorso di Cisanello registra ogni anno decine di migliaia di pazienti, con un flusso quotidiano di accessi molto elevato. La struttura si trova a gestire un numero costante di casi, molti dei quali sono di natura lieve. La necessità di filtrare questi casi meno gravi diventa sempre più urgente per evitare il collasso del sistema e garantire assistenza tempestiva a chi ha bisogno di interventi urgenti.

Il pronto soccorso di Cisanello è una macchina che non si ferma mai, con decine di migliaia di pazienti ogni anno e centinaia di accessi ogni giorno. Un equilibrio precario ma costante garantito dalla dedizione di un team guidato da Francesco Leoli, facente funzioni dopo il pensionamento di Massimo Santini. Nonostante le pressioni costanti e le sfide strutturali, l’impegno corale di medici, infermieri e operatori socio-sanitari permette di mantenere standard di risposta rapidi ed efficienti, confermando il valore di un gruppo "fantastico e che è fondamentale per il funzionamento dell’intero sistema". Dottor Leoli, qual è la direzione su cui state lavorando? "La prospettiva è ridurre i codici che non sono da pronto soccorso e i cronici, per concentrarci sui pazienti acuti e sulle emergenze".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Focus sul pronto soccorso: "Ancora troppi accessi. Bisogna filtrare i casi lievi altrimenti collassiamo"

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