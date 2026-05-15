Specialisti dei furti in appartamento | 9 condanne

Una banda di ladri, attiva nella provincia di Caserta e con base a Castel Volturno, è stata condannata in seguito a diverse rapine in appartamento. Gli investigatori hanno identificato e arrestato i componenti del gruppo, che sono ora stati giudicati colpevoli. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato alla condanna di nove persone coinvolte in una serie di furti nella zona. I processi si sono conclusi con le relative sentenze, confermando le pene stabilite dal tribunale.

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