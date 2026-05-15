Specialisti dei furti in appartamento | 9 condanne

Da casertanews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una banda di ladri, attiva nella provincia di Caserta e con base a Castel Volturno, è stata condannata in seguito a diverse rapine in appartamento. Gli investigatori hanno identificato e arrestato i componenti del gruppo, che sono ora stati giudicati colpevoli. Le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato alla condanna di nove persone coinvolte in una serie di furti nella zona. I processi si sono conclusi con le relative sentenze, confermando le pene stabilite dal tribunale.

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Arrivano le condanne per la banda di ladri, con base a Castel Volturno, che ha messo a segno diversi colpi in provincia di Caserta.Il giudice Mennella del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito del giudizio abbreviato, ha inflitto: 4 anni e 5 mesi a Bosko Nikolic, 52 anni; 5 anni a. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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