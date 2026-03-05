Bologna aumentano i furti in appartamento

A Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna, nel 2024, sono stati registrati quasi 16.000 furti in appartamento, segnando un aumento rispetto agli anni precedenti. Le forze dell’ordine hanno segnalato un incremento negli interventi e nelle denunce legate a questi episodi, mentre le statistiche mostrano una crescita dei reati di questo tipo nella regione. La situazione rimane sotto osservazione.

A Bologna i furti in appartamento sono in aumento. È quanto emerge da un rapporto dell’istituto di ricerca Censis e dall’azienda di impianti di sicurezza Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. I dati sono relativi al 2024 e prendono in esame anche il resto della regione. Come si legge nel rapporto, a Bologna nel 2024 sono stati registrati 1.717 furti in abitazione, in aumento del 32,3% rispetto al 2023. Questo rende Bologna il 5° tra i capoluoghi per numeri assoluti. Numeri piuttosto alti anche considerando la provincia: quella bolognese, nel 2024, ha registrato quasi 4mila furti in casa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

