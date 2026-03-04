A Bologna i furti in appartamento sono in aumento

A Bologna si registra un aumento dei furti in appartamento secondo un rapporto dell'istituto di ricerca Censis e dell’azienda di impianti di sicurezza Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Lo studio evidenzia un incremento dei casi registrati nel corso degli ultimi mesi, senza fornire dettagli sulle aree più colpite o sui periodi specifici.

. È quanto emerge da un rapporto dell’istituto di ricerca Censis e dall’azienda di impianti di sicurezza Verisure, realizzato in collaborazione con il Servizio analisi criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. I dati sono relativi al 2024 e prendono in esame anche il resto della regione. Come si legge nel rapporto, a Bologna nel 2024 sono stati registrati 1.717 furti in abitazione, in aumento del 32,3% rispetto al 2023. Questo rende Bologna il 5° tra i capoluoghi per numeri assoluti. Numeri piuttosto alti anche considerando la provincia: quella bolognese, nel 2024, ha registrato quasi 4mila furti in casa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: Tutte le bande dei furti in appartamento e come sono organizzate: chi sono i componenti

Prefetto, il bilancio del 2025: "Furti in aumento ma la vera emergenza sono droga e violenza sulle donne"Sergio Pomponio tira le fila sulle attività della prefettura nell'ultimo anno: "Reati diminuiti, in contrazione anche il fenomeno dei ladri in casa.

Furti in casa, i ladri ripresi in diretta dalle telecamere

Aggiornamenti e contenuti dedicati a A Bologna i furti in appartamento sono....

Temi più discussi: Maxi furto con spaccata a Padova, la ‘banda degli occhiali’ fermata a Bologna dopo la fuga in A13; Spaccate, furto da 160mila euro di occhiali in centro a Padova: la banda fermata a Bologna dopo 4 ore; Beccati a Falconara gli autori dei furti nei negozi di Bologna. Denunciate 3 persone; Spaccate a Padova e fuga sulla A13, arrestata a Bologna la banda degli occhiali.

Nuovo maxi furto della banda degli occhiali a Padova: arrestati a Bologna dopo l’inseguimento della PoliziaArrestati a Bologna i 4 componenti della banda degli occhiali dopo l’ennesima spaccata in un’ottica di Padova ... fanpage.it

Spaccata al negozio di ottica, rubano occhiali per 150mila euro: ladri in fuga bloccati a Bologna. Le trasferte dalla Romania per i furti VIDEOSpaccata all'alba del 3 marzo in pieno centro a Padova, dove una banda di ladri ha assaltato il negozio di ottica Officine Ottiche Gianeletti di via Martiri della ... ilgazzettino.it

Il comune di Bologna nel 2024 ha registrato 1.717 furti in abitazione, in aumento del 32,3% rispetto al 2023, posizionandosi al 5° posto tra i comuni capoluogo per numero assoluto facebook

Giulia Maria, Luca, Gabriella, Marco, Mariacristina: sono i ricercatori del @CNRsocial_ di #Bologna che stanno rischiando di rimanere senza lavoro: oggi hanno raccontato le loro storia in @comunebologna. x.com