Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 15 al 17 maggio

Questo fine settimana a Livorno si svolgeranno diversi eventi tra il 15 e il 17 maggio. Sono in programma iniziative culturali, spettacoli e manifestazioni pubbliche che coinvolgeranno varie zone della città. La programmazione include appuntamenti speciali per il pubblico di tutte le età, con eventi che si svolgeranno sia in spazi all'aperto sia in sedi al chiuso. La città si prepara ad accogliere residenti e visitatori con una serie di attività dedicate al tempo libero e alla cultura locale.

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