Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 15 al 17 maggio
Questo fine settimana a Livorno si svolgeranno diversi eventi tra il 15 e il 17 maggio. Sono in programma iniziative culturali, spettacoli e manifestazioni pubbliche che coinvolgeranno varie zone della città. La programmazione include appuntamenti speciali per il pubblico di tutte le età, con eventi che si svolgeranno sia in spazi all'aperto sia in sedi al chiuso. La città si prepara ad accogliere residenti e visitatori con una serie di attività dedicate al tempo libero e alla cultura locale.
Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 15 al 17 maggio (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). "Laboratori in scena", primo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Un giorno speciale per il nostro laboratorio orafo di Livorno
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?? Siamo pronti per un nuovo weekend ?? ? Non sai cosa fare sabato sera? Musica dal vivo, buon vino, cucina piemontese e l’atmosfera magica della campagna sotto le stelle ??? Questo sabato vivi una serata speciale all’Agriturismo Cascina Rivalba ? P facebook
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