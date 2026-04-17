Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 15 al 17 aprile

Questo fine settimana a Livorno si svolgeranno diversi eventi, come di consueto. Dal 15 al 17 aprile sono previste manifestazioni e iniziative di vario genere, con appuntamenti che coinvolgono diverse location in città. Si segnala una serie di attività programmate nel centro e nelle zone limitrofe, con eventi culturali, esposizioni e intrattenimento per i residenti e i visitatori. Per ulteriori dettagli, si può consultare la sezione dedicata agli eventi in città.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 27 al 29 marzo (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio).Harborea, a villa Mimbelli la.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 13 al 15 febbraio Leggi anche: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 13 al 15 marzo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Speciale weekend, cosa fare a Livorno dal 10 al 12 aprile; Cosa fare questo weekend a Firenze; Weekend a Milano: dal 17 al 19 aprile; Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 aprile 2026. Weekend del 18 e 19 aprile 2026 a Torino, cosa fare? 15 eventi tra concerti, gelati, cinema e sagreCosa fare e dove andare a Torino e dintorni in questo weekend di metà aprile? Al Cinema Massimo entra nel vivo il Lovers Film Festival dedicato a opere cinematografiche a tema Lgbtqi+, mentre in 10 ge ... mentelocale.it Speciale weekend: gli eventi e le sagre a Salerno e provincia dal 15 al 17 aprileTanti gli appuntamenti in programma per il fine settimana. A Salerno torna la Mostra della Minerva, mentre a Tortorella è tempo della Festa Medioevale Intramoenia. Il Teatro Verdi mette in scena Il ... salernotoday.it OFFERTA SPECIALE WEEKEND MARE ABRUZZO - facebook.com facebook