Speciale weekend cosa fare a Livorno dal 13 al 15 marzo

Dal 13 al 15 marzo, a Livorno si tengono diversi eventi nel corso del fine settimana. Sono in programma spettacoli, mostre e iniziative culturali organizzate in varie location della città. La programmazione include anche concerti e incontri pubblici, con partecipazione di artisti e relatori. La città si anima con attività pensate per un pubblico di tutte le età.

Come di consueto, quello appena iniziato sarà un weekend ricco di eventi. Vediamo, di seguito, alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere a Livorno nel fine settimana che va dal 13 al 15 marzo (nella sezione Cosa fare in città tutti gli eventi nel dettaglio). Una giostra per bambini a due piani sarà allestita in piazza Grande grazie al Centro commerciale naturale Modì che ha pensato a questa iniziativa per la gioia dei più piccoli. L'attrazione resterà in città per quasi due mesi, dal 24 gennaio al 15 marzo. Venerdì 13 marzo, al The Cage, appuntamento con il concerto di Shawn James, carismatico songwriter il cui successo internazionale è legato a un videogame.