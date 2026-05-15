Sparatoria a Giugliano | 18enne ferito ai piedi indagini sulla dinamica
Un giovane di 18 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Giugliano, vicino a Napoli. Secondo quanto riferito, è stato trasportato in ospedale con ferite ai piedi. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e raccogliere eventuali testimonianze, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sul luogo esatto o su come siano avvenuti i fatti. Nessuna altra persona è risultata coinvolta o ferita.
Un 18enne è stato ricoverato a Giugliano (Napoli) per ferite da arma da fuoco; indaga la Polizia, sconosciuti luogo e dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Giugliano, 18enne ferito in una sparatoria durante un tentativo di rapina dello scooterMomenti di paura nella serata di oggi a Giugliano, dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel corso di una sparatoria avvenuta, secondo una...
Leggi anche: Sparatoria a Librino, un uomo ferito al polpaccio in viale Bummacaro: indagini in corso
Sparatoria a Giugliano, Un 18enne è stato ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. Gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono intervenuto all'ospedale di San Giuliano dove il ragazzo è stato ricoverato in codice giallo. Il giovane dovra essere sottop facebook
Giugliano, 18enne ferito da spari: gravi ferite agli arti - Un giovane di 18 anni u00e8 stato raggiunto da colpi di pistola a Giugliano, ora in ospedale. Continua la lettura : ift.tt/PogCDqH x.com
Sparatoria a Giugliano: 18enne ferito ai piedi, indagini sulla dinamicaUn ragazzo di 18 anni è stato ricoverato ieri nell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania (Napoli): è arrivato al Pronto Soccorso con ferite da arma da fuoco ai piedi. La dinamica resta, per ... fanpage.it
Sparatoria a ora di cena: colpito un 18enneSparatoria in provincia di Napoli: 18enne ferito a colpi d'arma da fuoco ai piedi. È accaduto in serata a Giugliano in Campania. Poco fa, gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano sono inte ... napolitoday.it