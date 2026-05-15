Sparatoria a Giugliano | 18enne ferito ai piedi indagini sulla dinamica

Un giovane di 18 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco a Giugliano, vicino a Napoli. Secondo quanto riferito, è stato trasportato in ospedale con ferite ai piedi. La Polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e raccogliere eventuali testimonianze, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sul luogo esatto o su come siano avvenuti i fatti. Nessuna altra persona è risultata coinvolta o ferita.

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