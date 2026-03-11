Sparatoria a Librino un uomo ferito al polpaccio in viale Bummacaro | indagini in corso

Nel pomeriggio di oggi, nel quartiere Librino, un uomo è stato ferito al polpaccio durante una sparatoria in viale Bummacaro. La polizia ha ricevuto una segnalazione di colpi d’arma da fuoco e si è recata immediatamente sul luogo dell’accaduto. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando sugli eventi e sulla dinamica dell’incidente.

Pomeriggio di violenza nel quartiere Librino. L'allarme è scattato in seguito a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco al viale Bummacaro, giunta alle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto. A rimanere ferito un uomo che si è presentato autonomamente al pronto soccorso dell'ospedale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Sparatoria in via Capo Passero, ferito un uomo in scooter: indagini in corsoTutti da chiarire i contorni dell'episodio che è avvenuto intorno alle 3,30 del mattino nel quartiere di San Giovanni Galermo, spesso al centro delle... Sparatoria al Villaggio Dusmet, pregiudicato ferito ad una coscia: indagini in corsoOggi pomeriggio intorno alle 15, un uomo di 48 anni, con precedenti penali, è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco alla coscia mentre si trovava...