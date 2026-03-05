Sicurezza nucleare globale la Corte dei conti Ue chiede una strategia più chiara

La Corte dei conti dell’Unione Europea ha richiesto una strategia più chiara sulla sicurezza nucleare globale. Negli ultimi decenni, l’Unione ha partecipato attivamente alla cooperazione internazionale in questo settore, ma ora evidenzia la necessità di definire meglio le linee di azione e le responsabilità. La richiesta si inserisce in un contesto di crescente attenzione alla gestione dei rischi legati all’energia nucleare.

Negli ultimi decenni l’Unione ha svolto un ruolo rilevante nella cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare. Dopo i disastri di Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel 2011 – e più recentemente con l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 – l’attenzione globale su questi temi è aumentata sensibilmente. Allo stesso tempo, la domanda di energia continua a crescere e l’energia nucleare rappresenta una quota crescente del mix energetico globale. In questo contesto, l’Ue ha sostenuto numerosi progetti per rafforzare la sicurezza degli impianti nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e il trasporto di materiali nucleari. Tra gli interventi più rilevanti figura il contributo europeo alla costruzione della struttura di confinamento sicuro sopra il reattore 4 di Chernobyl. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

