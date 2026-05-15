Spaccio nei pressi delle scuole arrestato dopo inseguimento e colluttazione

Un uomo è stato arrestato nelle vicinanze di alcune scuole dopo un inseguimento e una colluttazione. Le autorità sono intervenute a seguito di segnalazioni di genitori che avevano notato movimenti sospetti vicino agli istituti scolastici. Le indagini sono scattate per verificare eventuali collegamenti con attività di spaccio rivolte agli studenti. L’arresto è avvenuto durante un inseguimento con le forze dell’ordine, che hanno fermato il sospettato poco dopo. La situazione ha destato preoccupazione tra i residenti e le famiglie delle scuole coinvolte.

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LECCE – Le segnalazioni di diversi genitori non sono passate inosservate. Le preoccupazioni per i movimenti sospetti registrati nei pressi di alcuni istituti scolastici, dove il timore di un’attività di spaccio rivolta agli studenti si è fatto negli ultimi tempi sempre più concreto, hanno indotto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video New York Drug Busts — Inside Staten Island’s Opioid Crisis and Major Police Raids Sullo stesso argomento Spaccio di droga nei pressi di piazza Garibaldi: arrestato 33ennePertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i... Firenze, Cascine: arrestato per spaccio dopo inseguimento in monopattinoDurante un controllo nell’area del Parco delle Cascine, in piazza VittorioVeneto, i militari notavano due persone nei pressi di un chiosco che... L'intervento è nato da diverse segnalazioni di attività di spaccio davanti ad istituti scolasticiL’intervento scaturisce da diverse segnalazioni da parte di genitori che lamentavano la presenza di una presunta attività di spaccio nei pressi degli istituti scolastici. In questo contesto, i militar ... leccesette.it Lecce, spaccio davanti alla scuola, 52enne arrestato dopo colluttazione con i CarabinieriControlli dell'Arma vicino agli istituti scolastici di Lecce, fermato un uomo di Cavallino nei pressi dell'Olivetti con cocaina ed eroina. Feriti due militari. leccenews24.it Tombola! Bovolone, arrestato un 21enne marocchino per aver fatto irruzione nell’abitazione di una ragazza straniera, poi violentata e rapinata per spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di istituti scolastici e parchi pubblici x.com