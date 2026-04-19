Spaccio di droga nei pressi di piazza Garibaldi | arrestato 33enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 33enne di origini gambiane nei pressi di piazza Garibaldi. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato fermato nell’ambito di controlli legati allo spaccio di droga. L’arresto è avvenuto a seguito di attività investigative condotte nel quartiere.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 100 grammi, un coltello con lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 1.150 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante. VIDEO Vinitaly 2026, Vini La Fortezza rafforza la propria presenza internazionale. VIDEO Vinitaly 2026, successo per Cantina del Taburno: svelata la nuova.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccio di droga nei pressi di piazza Garibaldi: arrestato 33enne Notizie correlate Napoli piazza Garibaldi, droga in strada e in casa: arrestato 33enneControlli della Polizia di Stato in piazza Garibaldi: arrestato un 33enne trovato con hashish, denaro e materiale per lo spaccio Controlli antidroga... Violenza sessuale a Torino nei pressi di una scuola, donna buttata a terra e palpeggiata: 33enne arrestatoEseguito un arresto per violenza sessuale a Torino: una giovane donna è stata aggredita nei pressi di una scuola in zona Borgo Po, mentre l’autore... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Arrestato 35enne di Buccinasco per detenzione di droga ai fini di spaccio; Spaccio di droga, un arresto nel Locarnese; Bolzano: operazione antidroga, 28 arresti; Traffico e spaccio di droga a Bolzano e provincia, le indagini arrivano in Brianza. Floridia. Spaccio di droga tra le case popolari, 22enne pizzicato con cocaina e contanti: arrestato e spedito in cellaProsegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia siracusana. Nel corso di un servizio ... libertasicilia.it Contrasto allo spaccio a Marsala: sessantunenne denunciato con venti grammi di cocainaL’intensificazione dei servizi di controllo del territorio nel centro di Marsala ha portato i Carabinieri della locale Compagnia a intervenire nei confronti di un uomo di 61 anni, residente in […] ... blogsicilia.it #poliziadistato arresta giovanissimo pusher pregiudicato e denuncia complice minorenne Sequestrati mezzo kg. di hashish, materiale per il confezionamento e denaro provento dello spaccio Questore, Divieto di Accesso alle Aree Urbane ed ai locali pubblici - facebook.com facebook Smantellata dalla Guardia di Finanza un’articolata rete di stoccaggio e spaccio di droghe sintetiche nella Capitale. La perquisizione dei locali di un’abitazione sospetta in zona Magliana ha permesso di sequestrare oltre 200 dosi di ecstasy, ketamina, MDMA e x.com