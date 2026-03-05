Firenze Cascine | arrestato per spaccio dopo inseguimento in monopattino

A Firenze, nei pressi delle Cascine, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un uomo per spaccio di droga dopo un inseguimento in monopattino. Durante il servizio di controllo, hanno notato il soggetto che cercava di scappare e sono riusciti a bloccarlo. L’uomo è stato poi condotto in caserma, dove è stato formalmente arrestato.

Durante un controllo nell'area del Parco delle Cascine, in piazza VittorioVeneto, i militari notavano due persone nei pressi di un chiosco che siallontanavano repentinamente a bordo di un monopattino, inseguiti daimilitari. Durante l'inseguimento il conducente si disfaceva di un involucro inplastica lanciandolo a terra, ma venivano bloccati e fermati nella vicina viaBaccio Bandinelli. Nel corso del controllo, uno dei due veniva trovato inpossesso di un frammento di hashish del peso di circa 4 grammi e dellasomma contante di 200 euro, ritenuta provento dell'attività illecita, mentrel'involucro gettato durante la fuga, poi recuperato, conteneva tre pezzi dihashish per un peso complessivo di oltre 56 grammi.