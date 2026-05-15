Spaccio di droga | arrestato a Sezze 33enne Deve scontare 4 anni

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella città di Sezze con l'accusa di spaccio di droga. Dopo l’arresto, è stato condotto presso la propria abitazione, dove dovrà scontare una condanna di quattro anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare. L’arresto si inserisce in un’operazione delle forze dell’ordine mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La pena prevista sarà eseguita presso l’abitazione dell’uomo, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

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