Spaccio di droga | arrestato a Sezze 33enne Deve scontare 4 anni
Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella città di Sezze con l'accusa di spaccio di droga. Dopo l’arresto, è stato condotto presso la propria abitazione, dove dovrà scontare una condanna di quattro anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare. L’arresto si inserisce in un’operazione delle forze dell’ordine mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. La pena prevista sarà eseguita presso l’abitazione dell’uomo, in ottemperanza alle disposizioni di legge.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Dovrà scontare quattro anni di reclusione in regime di detenzione domiciliare l’uomo di 33 anni arrestato dai Carabinieri della Stazione di Sezze. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un ordine di espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Latina. Il 33enne, residente a Sezze e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto dai militari che hanno dato esecuzione al provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria. La condanna per fatti avvenuti a Pontinia. La pena riguarda il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso nel gennaio del 2025 a Pontinia. In quella circostanza, l’uomo era stato arrestato dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Terracina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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